Василий Березуцкий: "Не стоит верить информации о конфликтах в сборной"

Теги россиястанислав черчесовигорь акинфееввасилий березуцкий

Василий Березуцкий: "Не стоит верить информации о конфликтах в сборной"Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал информацию о конфликте между капитаном сборной России Игорем Акнифеевым и главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

"Ни о каких конфликтах в команде мне неизвестно, поэтому не стоит верить подобной информации. Сборная достойно выступила на Кубке Конфедераций, хотя и не вышла из группы. Очень надеюсь, что через год на Чемпионате Мира эту задачу команда выполнит", - цитирует 35-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, Смертин считает, что Россия готова к Чемпионату Мира. | soccernews.ru

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