Василий Березуцкий не сыграет с "Краснодаром"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий выбыл из строя в связи с травмой икроножной мышцы, сообщают российские СМИ.

Как сообщили в медицинском штабе армейцев, из-за этого повреждения 35-летний центрбек точно пропустит матч 13-го тура чемпионата России против "Краснодара", который состоится 14 октября.

Кроме того, под вопрос находится участие Березуцкого в поединке с "Базелем" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов, который запланирован на 18 октября.

Не пропустите: ЦСКА в товарищеском матче минимально победил "Уфу". | http://soccernews.ru