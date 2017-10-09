Василий Березуцкий не сыграет с "Краснодаром"

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Василий Березуцкий не сыграет с "Краснодаром"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий выбыл из строя в связи с травмой икроножной мышцы, сообщают российские СМИ.

Как сообщили в медицинском штабе армейцев, из-за этого повреждения 35-летний центрбек точно пропустит матч 13-го тура чемпионата России против "Краснодара", который состоится 14 октября.

Кроме того, под вопрос находится участие Березуцкого в поединке с "Базелем" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов, который запланирован на 18 октября. 

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