Василий Березуцкий не вернется в сборную России и может завершить карьеру

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Василий Березуцкий не вернется в сборную России и может завершить карьеру
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что он не сыграет за сборную России на Чемпионате Мира-2018. Кроме того футболист задумался о завершении карьеры.

"Я уже высказывался по поводу сборной России. Наверное, мои кондиции, возможности, физическое состояние уже не могут помочь сборной в каком-то моменте. Поэтому это маловероятно. Продолжение карьеры в следующем сезоне? Не знаю. Сложный вопрос. Всегда на него очень тяжело отвечать. Я думаю, размышляю. Но ответить смогу только в конце сезона. Опять же повторю фразу- маловероятно", - приводят слова Березуцкого российские СМИ.

В этом сезоне 35-летний Березуцкий провел за ЦСКА 26 матчей и забил 1 гол.

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