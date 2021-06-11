Василий Березуцкий обижен, что ЦСКА назначил Олича, а не его

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Тренер "Краснодара" Василий Березуцкий признался, что его задело назначение Ивицы Олича на пост наставника ЦСКА.

"Спорт - это конкуренция, выбор. Совет директоров принял решение назначить Олича - это его право и компетенция. Обидно ли мне? Да, немного обидно. Тренером мог быть и Лёха Березуцкий, и Серёга Игнашевич, и я - а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше чем у нас. Но я не скажу, что это было главенствующим фактором, когда я принимал решение о переезде в Краснодар. Это был просто факт, который я принял.

Готов был бы я стать тренером, если бы предложили? Да, конечно. Тут важно понимание: клуб в данной стадии развития оказался готов дать шанс тренеру без опыта - наверное, понимая риски и взвешивая их. Так что если бы мне в этой ситуации последовало предложение, я бы согласился", - сказал 38-летний специалист.

Василий Березуцкий в апреле объявил об уходе из ЦСКА. Он присоединился к тренерскому штабу Виктора Гончаренко в "Краснодаре".

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