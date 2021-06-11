Василий Березуцкий обижен, что ЦСКА назначил Олича, а не его

Теги цска москвакраснодаривица оличвасилий березуцкий

Василий Березуцкий обижен, что ЦСКА назначил Олича, а не его

Фото твиттер "СЭ"

Тренер "Краснодара" Василий Березуцкий признался, что его задело назначение Ивицы Олича на пост наставника ЦСКА.

"Спорт - это конкуренция, выбор. Совет директоров принял решение назначить Олича - это его право и компетенция. Обидно ли мне? Да, немного обидно. Тренером мог быть и Лёха Березуцкий, и Серёга Игнашевич, и я - а выбрали человека, опыт работы которого в клубном футболе даже меньше чем у нас. Но я не скажу, что это было главенствующим фактором, когда я принимал решение о переезде в Краснодар. Это был просто факт, который я принял.

Готов был бы я стать тренером, если бы предложили? Да, конечно. Тут важно понимание: клуб в данной стадии развития оказался готов дать шанс тренеру без опыта - наверное, понимая риски и взвешивая их. Так что если бы мне в этой ситуации последовало предложение, я бы согласился", - сказал 38-летний специалист.

Василий Березуцкий в апреле объявил об уходе из ЦСКА. Он присоединился к тренерскому штабу Виктора Гончаренко в "Краснодаре".

Не пропустите: ЦСКА ярко поздравил Вагнера Лава с 37-летием. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Себастьян Абреу завершил карьеру. Он поиграл за 31 клуб

Себастьян Абреу завершил карьеру. Он поиграл за 31 клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов