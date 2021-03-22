Василий Березуцкий останется в ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что Василий Березуцкий и его брат Алексей продолжат работу в московском клубе.

"Рубрика "Слухам вопреки" Василий и Алексей Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба продолжат свою работу в ЦСКА!" - говорится в сообщении пресс-службы.

По сведениям "Чемпионата", Василий Березуцкий был готов покинуть клуб, но в последний момент руководство ЦСКА и председатель совета директоров Максим Орешкин убедили его остаться.

Напомним, что ЦСКА уволил с поста главного тренера Виктора Гончаренко. В ближайшее время новым наставником клуба станет хорват Ивица Олич.

Не пропустите: Уткин ярко отреагировал на предстоящее назначение Олича в ЦСКА. | http://soccernews.ru