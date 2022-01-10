Василий Березуцкий отреагировал на слухи о возвращении в ЦСКА

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Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал информацию о своём скором вхождении в тренерский штаб армейцев.

"Информации о моём возвращении в ЦСКА можно будет поверить в тот момент, когда на армейском сайте появится моя фотография с Романом Юрьевичем Бабаевым", - сказал Березуцкий.

До января 39-летний специалист был помощником Виктора Гончаренко в "Краснодаре", однако на прошлой неделе "быки" уволили обоих.

Напомним, что ЦСКА возглавляет брат-близнец Василия Алексей Березуцкий.

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