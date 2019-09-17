Василий Березуцкий поддержал актера Устинова, которому дали 3,5 года заключения
Экс-игрок ЦСКА, а ныне тренер "Витесса" Василий Березуцкий поддержал актера Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года заключения из-за сопротивление росгвардейцу.
Бывший футболист выложил в своем инстаграме картинку "Я/мы Павел Устинов".
Напомним, что 24-летнего мужчину приговорили к трем с половиной годам заключения по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья). Устинов оказал сопротивление росгвардейцу, который задержал его во время митинга в Москве.
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