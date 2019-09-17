Василий Березуцкий поддержал актера Устинова, которому дали 3,5 года заключения

Теги василий березуцкий

Василий Березуцкий поддержал актера Устинова, которому дали 3,5 года заключения

Экс-игрок ЦСКА, а ныне тренер "Витесса" Василий Березуцкий поддержал актера Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года заключения из-за сопротивление росгвардейцу.

Бывший футболист выложил в своем инстаграме картинку "Я/мы Павел Устинов".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ямыпавелустинов #свободупавлуустинову #ПавелУстинов

Публикация от brother (@berezutskiy24)

Напомним, что 24-летнего мужчину приговорили к трем с половиной годам заключения по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья). Устинов оказал сопротивление росгвардейцу, который задержал его во время митинга в Москве.

А еще: Черышев - в старте "Валенсии" на матч Лиги чемпионов с "Челси"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" принимал "Славию" и спасся в добавленное время

"Интер" принимал "Славию" и спасся в добавленное время

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов