Василий Березуцкий покинет ЦСКА ради "Краснодара"
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий покинет клуб и перейдет на работу в "Краснодар", сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, Березуцкий войдет в тренерский штаб нового главного тренера краснодарского клуба Виктора Гончаренко, который ранее тренировал ЦСКА. Ранее на работу в "Краснодар" из ЦСКА перешли тренеры Александр Ермакович и Руслан Зубик.
38-летний Березуцкий является одной из легенд ЦСКА. В бытность футболистом он выступал за московский клуб на протяжении 17 лет и завоевал с "армейцами" 20 трофеев.
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