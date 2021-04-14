Василий Березуцкий покинет ЦСКА ради "Краснодара"

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Василий Березуцкий покинет ЦСКА ради "Краснодара"

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий покинет клуб и перейдет на работу в "Краснодар", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, Березуцкий войдет в тренерский штаб нового главного тренера краснодарского клуба Виктора Гончаренко, который ранее тренировал ЦСКА. Ранее на работу в "Краснодар" из ЦСКА перешли тренеры Александр Ермакович и Руслан Зубик.

38-летний Березуцкий является одной из легенд ЦСКА. В бытность футболистом он выступал за московский клуб на протяжении 17 лет и завоевал с "армейцами" 20 трофеев.

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