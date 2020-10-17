Василий Березуцкий: "После вылета с Евро-2016 сказали Слуцкому: "Обосрались и что? В первый раз, что ли?"
Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий вспомнил, как игроки национальной команды отреагировали на позорный вылет с Евро-2016 по итогам группового этапа.
"Мы зашли к главному тренеру Леониду Слуцкому и сказали: "Тренер, ну не расстраивайтесь сильно, бывает. Обосрались и что? В первый раз, что ли?". Для Слуцкого в сборной это был первый раз, а для нас - нет", - сказал Березуцкий.
На Евро-2016 россияне заняли последнее место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией.
Не пропустите: Василий Березуцкий вспомнил об эпизодах, когда проявлял агрессию. | http://soccernews.ru
главное
-
Возможный дебют Миранчука в Серии "А", "Ливерпуль" против лидера АПЛ и очередные сложности Кумана: ТОП-5 матчей, которые нужно обязательно посмотреть на выходных
-
Министр спорта Италии обвинил Роналду в высокомерии и лжи
-
Мозес провёл первую тренировку в "Спартаке"
-
Главные новости дня: 16 октября
-
На матче ЛЧ "Ренн" - "Краснодар" смогут присутствовать до пяти тысяч зрителей
Лента новостей
-
Экс-защитник "Ливерпуля" продаёт медаль за победу в Лиге Чемпионов-2005
-
Возможный дебют Миранчука в Серии "А", "Ливерпуль" против лидера АПЛ и очередные сложности Кумана: ТОП-5 матчей, которые нужно обязательно посмотреть на выходных
-
Министр спорта Италии обвинил Роналду в высокомерии и лжи
-
СМИ: "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Погба
-
Василий Березуцкий: "После вылета с Евро-2016 сказали Слуцкому: "Обосрались и что? В первый раз, что ли?"
-
Робиньо покинул "Сантос" через неделю после возвращения
-
"Кристал Пэлас" купил голкипера сборной Англии
-
Мозес провёл первую тренировку в "Спартаке"
-
Главные новости дня: 16 октября
-
Тухель заявил, что Неймар примет участие в матче ЛЧ с "Манчестер Юнайтед"
-
Геркус: "Тедеско не очень-то рвется продлевать контракт со "Спартаком"
-
Сульшер поделился мыслями о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"
-
Тер Штеген пропустит матч против "Реала"
-
На матче ЛЧ "Ренн" - "Краснодар" смогут присутствовать до пяти тысяч зрителей
-
Дубль Мбаппе помог ПСЖ разгромить "Ним" в Лиге 1
-
Черчесов высказался по поводу игры нападающего Артема Дзюбы
-
"Химки" арендовали двух игроков "Ростова"
-
Шесть игроков "Торино" заразились коронавирусом
-
1
Роналду во время прямого эфира поделился знаниями русского языка
-
Отец Влашича поделился мнением о будущем своего сына