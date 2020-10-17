Василий Березуцкий: "После вылета с Евро-2016 сказали Слуцкому: "Обосрались и что? В первый раз, что ли?"

Теги россиявасилий березуцкийлеонид слуцкий

Василий Березуцкий: "После вылета с Евро-2016 сказали Слуцкому: "Обосрались и что? В первый раз, что ли?"

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий вспомнил, как игроки национальной команды отреагировали на позорный вылет с Евро-2016 по итогам группового этапа.

"Мы зашли к главному тренеру Леониду Слуцкому и сказали: "Тренер, ну не расстраивайтесь сильно, бывает. Обосрались и что? В первый раз, что ли?". Для Слуцкого в сборной это был первый раз, а для нас - нет", - сказал Березуцкий.

На Евро-2016 россияне заняли последнее место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией.

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