Василий Березуцкий потроллил ребрендинг РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий потроллил ребрендинг российской Премьер-лиги.

"Медведь нормальный. В логотипе это прикольно. Просто эта ассоциация России и медведя. Тогда бы уж балалайку добавили, чего уж там. Говорите, ничего не изменилось? Да всё же изменилось! Главное просто поменять РФПЛ на РПЛ. Тогда всё становится лучше" - сказал известный футболист.

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