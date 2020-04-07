Василий Березуцкий прогнозирует разводы в семьях футболистов из-за карантина

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Василий Березуцкий прогнозирует разводы в семьях футболистов из-за карантина

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий считает, что нахождение футболистов на карантине может навредить гармонии в их семьях.

"Не думаю, что футболисты легче чувствуют себя в уединении. Вторые половинки игроков, да и они сами понимают, как иногда тяжело находиться в одном месте, никуда не перемещаясь. Всё-таки на сборах постоянно происходят какие-то действия: тренировки, общение с людьми. Сейчас же никаких плюсов нет.

Наверное, через некоторое время мы увидим много разводов, ругани и всего остального. Наоборот, это очень интересные времена. Не думаю, что у футболистов есть какие-то преимущества, связанные со сборами в этой ситуации. Им ещё тяжелее, футболисты привыкли к активному спорту, а в квартирах и домах не так легко всем этим заниматься", - сказал Березуцкий.

РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлена до 31 мая. Таким образом, пауза в чемпионате продлится 2,5 месяца.

Не пропустите: Василий Березуцкий сомневается, что сезон РПЛ будет доигран. | http://soccernews.ru
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