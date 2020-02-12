Василий Березуцкий прокомментировал переход Смолова в "Сельту"

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Василий Березуцкий прокомментировал переход Смолова в "Сельту"

Экс-игрок ЦСКА, а ныне заместитель генерального директора клуба по спортивным вопросам Василий Березуцкий высказался о переходе форварда Федора Смолова из "Локомотива" в "Сельту".

"В его ситуации он принял абсолютно правильное решение. Федор молодец. Выбрал зарубежную команду, уехал в Испанию. У него не все так хорошо складывалось в "Локомотиве" - то играл, то сидел в запасе. Смена обстановки, подхода, менталитета пойдут ему на пользу. Плюс, я надеюсь: Смолов покажет в Испании, что в России еще кто-то может играть в футбол", - передает слова Березуцкого "Спорт-Экспресс".

О трансфере Смолова стало известно 30 января. "Сельта" заплатит за полугодичную аренду россиянина 600 тысяч евро. Также у галисийцев летом будет право выкупа.

30-летний футболист уже провёл за новую команду два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Мостовой поделился мнением о дебюте Смолова в стартовом составе "Сельты". | http://soccernews.ru
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