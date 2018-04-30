Василий Березуцкий провёл 400-й матч в чемпионате России

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Василий Березуцкий провёл 400-й матч в чемпионате России

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий принял участие в матче 28-го тура РФПЛ против "Зенита".

Эта игра стала для 35-летнего футболиста 400-й в чемпионатах России: 374 поединка он провёл в составе армейцев, ещё 26 - в "Торпедо-ЗИЛ".

Отметим, что Василий Березуцкий стал пятым игроком, проведшим 400 матчей в турнире. Ранее этот показатель преодолевали только Сергей Игнашевич (487), Сергей Семак (457), Дмитрий Лоськов (447) и Игорь Семшов (433).

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