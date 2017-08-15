Василий Березуцкий провел 500-й матч за ЦСКА

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов ЦСКА на выезде играет с "Янг Бойз".

Этот матч стал 500-м для защитника Василия Березуцкого в футболке армейского клуба.

35-летний Березуцкий выступает за ЦСКА с 2002 года, провел 500 матчей и забил 13 голов. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубок России, обладатель Кубка УЕФА.

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