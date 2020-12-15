Василий Березуцкий рассказал о своих ежемесячных тратах

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий поделился информацией о своих расходах.



"Я всегда старался откладывать с зарплаты 50%, мог, конечно, купить что-то дорогое, поехать на отдых. Но после окончания карьеры не было такой мысли - как жить дальше. Зарплата в ЦСКА, какие-то денежные проценты от бумаг позволяют делать прогноз, что еще лет 10 я точно смогу прожить не снижая уровня трат.



Думаю, в месяц трачу больше миллиона рублей, сто процентов. Но почти не трачу на себя. Мне ничего не надо. Есть машина, есть бензин. Остальное все – это коммуналка, обучение детей, питание, еще что-то, еще что-то, – рассказал Березуцкий в интервью Василию Конову.

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