Василий Березуцкий рассказал, почему не вошел в тренерский штаб "Рубина"

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Василий Березуцкий рассказал, почему не вошел в тренерский штаб "Рубина"

Бывший тренер "Витесса" Василий Березуцкий, который входил в штаб Леонида Слуцкого рассказал, почему не ушел работать в "Рубин". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"У меня сейчас половина вещей в Голландии, нужно закрывать там какие-то дела - аренда жилья, машина и так далее. А главное - нужно было детей устраивать в школы. Тяжело все это совмещать с "Рубином". 

Ведь самое сложное - передвигать всю эту "социалку". Для нас это стало серьезной проблемой. Нужно было как можно быстрее возвращать детей обратно", - сказал тренер.

Напомним, 20 декабря Леонид Слуцкий возглавил казанский "Рубин".

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