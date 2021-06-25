Василий Березуцкий рассказал, почему в свое время не отправился в Европу

Фото: сайт "Краснодара"

Экс-игрок ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, почему будучи футболистом не уехал в Европу.

"У меня не было такого момента, чтобы уехать из России. Были разговоры, однако чтобы было какое-то предложение - чувак, езжай - такого не было. Были слухи по "Милану", по Англии из команды-середняка, из России какие-то разговоры были.

Возможно, предложения приходили в ЦСКА, однако, значит, я о них не знаю. И не факт, что я бы поехал. То время, когда наше поколение могло уехать - 2005-2008 года - я не видел смысла отъезда. Чемпионат России развивался, футбол в России двигался вверх после побед ЦСКА, "Зенита", после выступления на Евро. Казалось, что дальше мы будем идти только вверх. Какой смысл уезжать? Плюс еще ты получаешь вполне себе адекватно.

К тому же, я не форвард. Это, наверное, не тот объект, который хочет забрать любая команда в мире. Здесь я был звездой по меркам, получал неплохую зарплату. Зарплату большую мне никогда не предлагали. То есть я должен был выбрать середняка какого-то чемпионата.

Ты играешь дома, у тебя мысли, что все движется вперед, сейчас мы будем конкурировать с лучшими чемпионатами Европы. Этого не случилось, а потом уже возраст", - заявил Березуцкий.

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