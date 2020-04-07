Василий Березуцкий сомневается, что сезон РПЛ будет доигран

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий порассуждал о перспективах завершить текущий розыгрыш РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса.

"Подготовиться к сезону можно за 20 дней, абсолютно легко. Мне кажется, чемпионат не будет доигран, и непонятно, куда мы его вставим. Но у тренера должны быть готовы и другие варианты. Они наверняка получают информацию из РФС. Но сейчас мы все не знаем, сколько это продлится. Желание наше и желание других команд несильно повлияет на какое-то решение.

Можно сколько угодно размышлять на эту тему. Понимаем, что у лидеров и команд возле зоны вылета есть желание поскорее закончить сезон и остаться на текущих местах. Посмотрим, как это будет. Мне было бы обидно за команды ФНЛ, которые могут попасть в Премьер-лигу. Существует спортивный принцип, большая часть чемпионата была сыграна, надеюсь, мы сможем завершить его", - сказал Березуцкий.

Пока РПЛ официально приостановлена до 31 мая. В чемпионате осталось провести всего восемь туров.

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