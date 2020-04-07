Василий Березуцкий сомневается, что сезон РПЛ будет доигран

Теги цска москвавасилий березуцкий

Василий Березуцкий сомневается, что сезон РПЛ будет доигран

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий порассуждал о перспективах завершить текущий розыгрыш РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса.

"Подготовиться к сезону можно за 20 дней, абсолютно легко. Мне кажется, чемпионат не будет доигран, и непонятно, куда мы его вставим. Но у тренера должны быть готовы и другие варианты. Они наверняка получают информацию из РФС. Но сейчас мы все не знаем, сколько это продлится. Желание наше и желание других команд несильно повлияет на какое-то решение.

Можно сколько угодно размышлять на эту тему. Понимаем, что у лидеров и команд возле зоны вылета есть желание поскорее закончить сезон и остаться на текущих местах. Посмотрим, как это будет. Мне было бы обидно за команды ФНЛ, которые могут попасть в Премьер-лигу. Существует спортивный принцип, большая часть чемпионата была сыграна, надеюсь, мы сможем завершить его", - сказал Березуцкий.

Пока РПЛ официально приостановлена до 31 мая. В чемпионате осталось провести всего восемь туров.

Не пропустите: ЦСКА выступил с заявлением по поводу возврата денег за билеты на матч с "Зенитом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" объявила о продлении контракта с Томасом Мюллером

"Бавария" объявила о продлении контракта с Томасом Мюллером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов