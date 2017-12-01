Василий Березуцкий сыграл в баскетбол с детьми из школы ЦСКА

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий поменял вид спорта перед матчем армейского баскетбольного клуба в Евролиге с "Барселоной".

Футболист забил мяч сверху в корзину и сыграл в баскетбол с молодежью из школы ЦСКА.

Видео: Березуцкий забивает данк.

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