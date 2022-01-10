Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Московский ЦСКА официально объявил о возвращении в клуб Василия Березуцкого - он войдет в тренерский штаб армейцев, который возглавляет его брат Алексей.

Напомним, что Василий был помощником Виктора Гончаренко в "Краснодаре" и покинул клуб вместе с белорусским специалистом 5 января.

Ранее Березуцкий уже входил в тренерский штаб ЦСКА с августа 2020 года по апрель 2021-го.

В данный момент команда под руководством Алексея Березуцкого занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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