Василий Березуцкий вложил крупную сумму в стадион Слуцкого

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Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий поделился информацией о фазе строительства стадиона в Волгограде.

"Тяжело, со всеми загвоздками, но идет. Все разрешения получены, но все затягивается. Не знаю. Уже все сроки... Я думаю, что к сентябрю [начнется строительство].

Вася Березуцкий мне чуть-чуть помог. На этом все пока. Он дал 5 миллионов рублей. Большое ему спасибо за это. Вася – бескорыстная душа.

Но проект сейчас оценивается в 86 миллионов Это без стоимости земли, без бумаг, без всего. Именно сам проект – экспертиза оценила в 86 миллионов.