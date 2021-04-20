Фото: сайт "Краснодара"

Бывший тренер ЦСКА Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб "Краснодара", сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Березуцкий станет ассистентом главного тренера "Краснодара" Виктору Гончаренко, под руководством которого он работал в ЦСКА.

38-летний Березуцкий в бытность футболистом выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 годы. Также он играл за "Торпедо-ЗиЛ", а в качестве тренера работал в "Витессе".

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