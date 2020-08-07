Василий Березуцкий возобновил тренерскую карьеру

Теги цска москвавасилий березуцкийвиктор гончаренко

Василий Березуцкий возобновил тренерскую карьеру

Московский ЦСКА объявил о вхождении Василия Березуцкого в тренерский штаб команды.

Как сообщает пресс-служба армейцев, 38-летний специалист будет ассистентом Виктора Гончаренко.

Напомним, что Березуцкий уже пробовал себя на тренерском поприще, работая с Леонидом Слуцким в голландском "Витессе".

С января бывший защитник занимал пост заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам.

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