Василий Березуцкий: "Всегда есть желание обыграть "Спартак"

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Василий Березуцкий: "Всегда есть желание обыграть "Спартак"Легенда московского ЦСКА Василий Березуцкий высказался о соперничестве своей бывшей команды с другой столичной командой - "Спартаком".

"Дерби - на поле, конечно. Всегда есть желание обыграть "Спартак". Но без фанатизма. Если меня спросят, что лучше - обыграть два-три раза "Спартак" или выиграть чемпионат, я, конечно же, скажу: "Давайте проиграем "Спартаку" и выиграем чемпионат". Это будет нормально", - цитирует бывшего футболиста Спорт24.

Напомним,  Василий Березуцкий критически отозвался о Марио Фернандесе. | soccernews.ru

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