Василий Березуцкий вспомнил об эпизодах, когда проявлял агрессию
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий в шоу "Коммент.Шоу" рассказал о моментах, когда проявлял агрессию.
"Участвовал в драке, было дело. Матч ("Сатурн" - ЦСКА) был не особо выразительный, 1:0 мы выиграли. Это было украшение матча.
Я, может, оказывался в примерно такой ситуации, как Рома Широков, но я к этому более или менее спокойно. Понятно, что это неправильно, некрасиво, что так поступать нельзя", - рассказал Березуцкий.
Напомним, на данный момент 38-летний футболист входит в тренерский штаб ЦСКА.
А еще: "Спартак" красиво поприветствовал Виктора Мозеса | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Черчесов рассказал, чего еще хочет добиться в качестве тренера сборной России
-
"Тоттенхэм" объявил о трансфере из "Суонси" защитника Джо Родона
-
Заболотный: "Хочется показать, что "Сочи" ничем не хуже "Зенита"
-
Погребняк вернулся в "Урал"
-
Эдегор получил травму правой камбаловидной мышцы
-
1
Влашич рассказал о целях ЦСКА на сезон-2020/21
-
Мостовой прокомментировал переход Мозеса в "Спартак"
-
Василий Березуцкий вспомнил об эпизодах, когда проявлял агрессию
-
"Хетафе" поменял название на ФК "Вера"
-
Мозес рассказал, у каких игроков просил совета перед переходом в "Спартак"
-
1
"Хабиб победит, он мой брат". Роналду поддержал Хабиба перед важным матчем
-
Агент Антона Миранчука отреагировал на слухи о скором продлении контракта с "Локомотивом"
-
Роналду ответил на обвинения министра спорта Италии
-
2
Шатов высказался о несменяемости власти в России
-
Моуринью объяснил, почему Венгер не упомянул о нём в своей новой книге
-
Чистяков выбрал игровой номер в "Зените"
-
"Реал" назвал лучшего игрока команды в сентябре
-
Николич рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина в "Локомотив"
-
Пабло Сабалета завершил карьеру
-
1
"Локомотив" договорился о продлении контракта с Антоном Миранчуком