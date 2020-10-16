Василий Березуцкий вспомнил об эпизодах, когда проявлял агрессию

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий в шоу "Коммент.Шоу" рассказал о моментах, когда проявлял агрессию.

"Участвовал в драке, было дело. Матч ("Сатурн" - ЦСКА) был не особо выразительный, 1:0 мы выиграли. Это было украшение матча.

Я, может, оказывался в примерно такой ситуации, как Рома Широков, но я к этому более или менее спокойно. Понятно, что это неправильно, некрасиво, что так поступать нельзя", - рассказал Березуцкий.

Напомним, на данный момент 38-летний футболист входит в тренерский штаб ЦСКА.

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