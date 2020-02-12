Василий Березуцкий выступил за переход Кокорина в ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Василий Березуцкий, который на данный момент работает генеральным директором по спортивным вопросам в клубе, сказал, что хотел видеть в команде форварда "Зенита" Александра Кокорина. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Кокора способен усилить любой клуб РПЛ. Уверен в этом на 100 процентов. Да, в "Зените" есть Дзюба, Азмун, выздоровел Малком. Но в футбольных качествах Саши я не сомневаюсь. Кроме того, насколько мне известно, он в последнее время находился в очень хорошей форме", - сказал Березуцкий.
21 января "Сочи" объявил об аренде Кокорина, однако форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что был отправлен в дубль "сине-бело-голубых".
Позднее в СМИ появлялись слухи об интересе к скандальному игроку со стороны "Локомотива", "Рубина" и "Балтики".
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