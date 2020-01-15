Василий Березуцкий заявил, что в России меньше занимаются спортом, чем в Голландии

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий заявил, что в России гораздо меньше занимаются спортом, чем в Голландии. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, бывший футболист входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в "Витессе".

"На каждом углу кричим, что мы спортивная нация. Но у нас гораздо меньше людей занимается спортом, чем в Голландии. И это обидно. В Испании, где я постоянно бывал на сборах, то же самое. Имею в виду любительский спорт. Фитнес, пробежки, что-то еще. Их там больше. Вот и все", - сказал Березуцкий.

На данный момент специалист находится без работы.

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