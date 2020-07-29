Василий Кикнадзе перевел вратаря "Локомотива" в фарм-клуб

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Василий Кикнадзе перевел вратаря "Локомотива" в фарм-клуб

Вратарь московского "Локомотива" Никита Медведев переведен в фарм-клуб "железнодорожников" - "Локомотив-Казанку", сообщает Sport24.

По сведениям издания, данное решение принял лично генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

25-летний Медведев выступает за "Локомотив" с 2017 года. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча за "железнодорожников". Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Ранее голкипер играл за "Зенит-Ижевск" и "Ростов".

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