Василий Кикнадзе прокомментировал увольнение из "Локомотива"



Бывший генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал свое увольнение из московского клуба.

"Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде. Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года. Думаю, что этой команде по силам большие и разнообразные задачи.

Также хочу сказать спасибо спортивной команде. Я верю в ее хорошее будущее под руководством Николича. Верю, что Марко — это тот тренер, который способен привести команду к самым высоким результатам. Искренне считаю, что в команде сейчас такая обстановка и так налажена связь с академией, что на наших принципах, опубликованных в прошлом году, команда сможет обеспечить себе хорошее будущее", - приводит слова Кикнадзе "Матч ТВ".

58-летний Кикнадзе с 2013 являлся членом совета директоров "Локомотива". В 2018 году он занял пост генерального директора, сменив Илью Геркуса. При Кикнадзе клуб не продлил контракт с главным тренером Юрием Семиным. Из-за этого у функционера несколько раз происходили конфликты с болельщиками московского клуба.

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