Василий Конов: матч "Краснодар" - "Динамо" будет перенесен на 19 июля

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Василий Конов: матч "Краснодар" - "Динамо" будет перенесен на 19 июля

Журналист Василий Конов сообщил, что матч 23-го тура "Краснодар" - "Динамо" перенесут на 19 июля.

Ранее "Краснодар" сообщил, что решение по этому вопросу будет принято сегодня, 21 июня, в 13:00 (мск).

"Дальше все на усмотрение лиги, так как это их компетенция (регламент, календарь, взаимодействие с клубами), РФС не будет вмешиваться в процессы.

Вопроса переигровки матча "Сочи" - "Ростов" (10:1) в повестке нет, тут остается все без изменений.

Вопроса "Уфы" в повестке тоже нет, по последней информации, положительный тест не подтвердился", - написал журналист.

Напомним, три футболиста московского "Динамо" заболели коронавирусом. Представители клуба настаивают на переносе встречи, которая должна состояться сегодня.

Напомним, розыгрыш РПЛ был возобновлен 19 июня.

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