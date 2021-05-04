Василий Столыпин высказался о ситуации с "Оренбургом"
Фото: твиттер "Оренбурга"/Автор неизвестен
Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин ответил на вопросы о голосовании клубов РПЛ против допуска клуба в лигу.
Напомним, что только "Урал" выступил за включение «Оренбурга» в состав РПЛ.
– Готов ли "Оренбург" пройти лицензирование и сделают ли исключение для вас?
– Посмотрим. Сложно сказать пока.
– Говорят, что стадиону могут не дать лицензию.
– Я не знаю. Клуб же решал там. Я не в курсе дела, что да как. Конкретики не знаю, честно говоря. Но странно: три года все разрешали, а сейчас – нет.
– По спортивному принципу у вас все хорошо.
– Да, здесь все нормально. Задача стоит, мы ее выполняем и постараемся выполнить. Никто эту задачу на сезон не снимал.
– Если будут какие-то моменты с точки зрения лицензирования, вы приложите максимальные усилия, чтобы это сделать?
– Все будет сделано как положено, я думаю. По спортивной части точно уверен, что здесь вопросов нет. "Оренбург" будет бороться до конца за место в РПЛ, – сказал Столыпин.
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