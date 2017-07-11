Василий Титов: "ВТБ всегда исходил из того, что "ВТБ Арена" – это домашний стадион "Динамо"

Теги динамо москва

Василий Титов: "ВТБ всегда исходил из того, что "ВТБ Арена" – это домашний стадион "Динамо"
Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ "Динамо" Василий Титов прокомментировал слова генерального директора "бело-голубых" Евгения Муравьева о том, что клуб может не переехать на новый стадион в Петровском парке.

"Я не видел этого заявления и не знаю, с чем оно связано. Безусловно, сам клуб решает, где ему играть. Мы всегда исходили из того, что "ВТБ Арена парк" – это домашний стадион "Динамо", никакого другого понимания у нас никогда не было. Полагаю, что произошедшее является недоразумением", - приводят слова Титова российские СМИ.

По некоторым данным, тестовый матч на новой арене планируется провести 22 октября 2017 года. А полноценно стадион должен быть открыть весной 2018 года.

Не пропустите: Гендиректор "Динамо": "Возможно, мы не будем играть на "ВТБ Арене". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 0 0
2 Амкар 0 0
3 Анжи 0 0
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Локомотив Москва 0 0
9 Ростов 0 0
10 Рубин 0 0
11 СКА Хабаровск 0 0
12 Спартак Москва 0 0
13 Тосно 0 0
14 Уфа 0 0
15 Урал 0 0
16 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов