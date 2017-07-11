Василий Титов: "ВТБ всегда исходил из того, что "ВТБ Арена" – это домашний стадион "Динамо"



Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ "Динамо" Василий Титов прокомментировал слова генерального директора "бело-голубых" Евгения Муравьева о том, что клуб может не переехать на новый стадион в Петровском парке.

"Я не видел этого заявления и не знаю, с чем оно связано. Безусловно, сам клуб решает, где ему играть. Мы всегда исходили из того, что "ВТБ Арена парк" – это домашний стадион "Динамо", никакого другого понимания у нас никогда не было. Полагаю, что произошедшее является недоразумением", - приводят слова Титова российские СМИ.

По некоторым данным, тестовый матч на новой арене планируется провести 22 октября 2017 года. А полноценно стадион должен быть открыть весной 2018 года.

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