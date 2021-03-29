Василий Уткин дал оценку поражению России от Франции на молодёжном Евро-2021

Фото твиттер Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа молодёжного Евро-2021 между сборными России и Франции.

Напомним, что россияне проиграли со счётом 0:2, пропустив оба гола с пенальти. Из-за поражения команда опустилась на третье место в квартете.

"У молодёжной Франции нельзя выиграть, если дать ей фору в два мяча. Потому что есть вопросы, насколько поколение французов талантливо в сопоставлении с предшествующими; но то, что это всегда очень хорошо обученные и при этом атлетичные игроки - это всегда. И отстоять фору они всегда могут. На мой взгляд, у нас слабо сработал тренер. Замены надо было делать после второго пенальти. Потому что было очевидно, что план, с которым вышли на игру, уже отменён. Самим ходом игры.

Наша сборная первый тайм просто доиграла. Потерянные 12-15 минут (не помню, сколько добавили к перерыву). Но я, конечно, наблюдатель. Не более. Первый пенальти - ошибка, второй - несчастье. Бывает. Но меня удивило, что тренерский штаб бездейственно ждал перерыва. Было же видно, что команда в состоянии грогги. Что нормально для молодёжи, но в эту ситуацию надо врываться, её иначе не изменить. Она ж эмоциональная... В моём понимании - слабый матч-менеджмент. Просто слабый", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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