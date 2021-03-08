Василий Уткин дал оценку разгромному поражению "Краснодара" от "Спартака"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался после матча 21-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Краснодаром".

Напомним, что "красно-белые" дома разгромили "быков" со счётом 6:1.

"Краснодар", конечно, адское разочарование. Проект буксует", - написал Уткин в твиттере.

"Краснодар" провёл в 2021 году пять матчей и ни разу не победил - одна ничья и четыре поражения. Команда вылетела из Кубка России и Лиги Европы, а в РПЛ находится на восьмом месте.

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