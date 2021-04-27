Василий Уткин: "Интересно, что за дурак писал заявление ЦСКА"
Фото: "Чемпионат"
Популярный блогер Василий Уткин высказался касательно заявление ЦСКА, в котором московский клуб заверил болельщиков, что слухи вокруг команды не соответствуют действительности.
"Прям интересно, что за дурак писал это заявление ЦСКА. Я застал в СССР "гонки на лафетах", когда генсек умирал вслед за генсеком, в зрелом школьном возрасте и сразу вспомнил стилистику: "В эти скорбные дни коммунисты, беспартийные, весь советский народ ещё теснее сплачивают свои ряды…" Стилистика некролога", — написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, после поражения от "Спартака" в 27 туре РПЛ, появилась информация о том, что в ЦСКА могут случиться кадровые перестановки.
Читать подробнее: ЦСКА опубликовал официальное заявление о ситуации внутри клуба | http://soccernews.ru
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