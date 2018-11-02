Василий Уткин креативно потроллил сам себя

Известный спортивный комментатор Василий Уткин пошутил над своим большим весом.

На своей странице в Instagram Уткин опубликовал фото с российскими комиками – Сергеем Светлаковым и Михаилом Шацем и подписал его: "Вчетвером".

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