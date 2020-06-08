Василий Уткин назвал лучшего игрока в истории российского футбола

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Василий Уткин назвал лучшего игрока в истории российского футбола

Известный блогер Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории российского футбола.

"Ничего не могу с собой поделать, друзья мои. Лучший футболист постсоветского периода в России – это, безусловно, Александр Мостовой. Во-первых, он играет в самом конкурентном амплуа. Во-вторых, Мостовой успел показать себя ещё в чемпионате СССР. В чемпионат России он так и не приехал, но это потому, что карьера у него была очень успешной – не потребовалось это. И завершил он свою карьеру – как говорят, мог бы ещё поиграть.

У Мостового были травмы, он пытался ещё вернуться и даже поиграл в "Алавесе". Не то чтобы его мучили травмы - он был перфекционистом. Знаменитый случай, когда Мостовой ушёл с поля, потому что команда играла плохо, подтверждает этот перфекционизм и некоторую инфантильность. И то, и другое при нём, в общем-то, осталось. Точно так же он пытался найти себе работу после окончания карьеры. Приходил Мостовой как-то раз устраиваться в спортивные директора "Локомотива". И когда его спросили, кого бы он предложил рассмотреть на проблемную позицию в чемпионате России, Мостовой сказал: "Да вы знаете, я чемпионат России, честно говоря, практически и не смотрю". В этом отчасти весь Мостовой.

Тем не менее он играл в главном российском амплуа - под нападающими. При этом мог исполнить любую роль в середине поля. Он был достаточно для этого мощен, сочетал в себе черты разыгрывающего, в лучшем представлении этого слова, и ещё и атлета", - сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Экс-футболист за карьеру играл за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Кроме того, защищал цвета сборной СССР и России.

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