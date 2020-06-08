Василий Уткин назвал лучшего игрока в истории российского футбола
Известный блогер Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории российского футбола.
"Ничего не могу с собой поделать, друзья мои. Лучший футболист постсоветского периода в России – это, безусловно, Александр Мостовой. Во-первых, он играет в самом конкурентном амплуа. Во-вторых, Мостовой успел показать себя ещё в чемпионате СССР. В чемпионат России он так и не приехал, но это потому, что карьера у него была очень успешной – не потребовалось это. И завершил он свою карьеру – как говорят, мог бы ещё поиграть.
У Мостового были травмы, он пытался ещё вернуться и даже поиграл в "Алавесе". Не то чтобы его мучили травмы - он был перфекционистом. Знаменитый случай, когда Мостовой ушёл с поля, потому что команда играла плохо, подтверждает этот перфекционизм и некоторую инфантильность. И то, и другое при нём, в общем-то, осталось. Точно так же он пытался найти себе работу после окончания карьеры. Приходил Мостовой как-то раз устраиваться в спортивные директора "Локомотива". И когда его спросили, кого бы он предложил рассмотреть на проблемную позицию в чемпионате России, Мостовой сказал: "Да вы знаете, я чемпионат России, честно говоря, практически и не смотрю". В этом отчасти весь Мостовой.
Тем не менее он играл в главном российском амплуа - под нападающими. При этом мог исполнить любую роль в середине поля. Он был достаточно для этого мощен, сочетал в себе черты разыгрывающего, в лучшем представлении этого слова, и ещё и атлета", - сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
Экс-футболист за карьеру играл за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбур", "Сельту" и "Алавес". Кроме того, защищал цвета сборной СССР и России.
Читайте также: Уткин высказался о вероятном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Форвард "Спартака" Ларссон поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ
-
Неймар оскорбил молодого возлюбленного своей матери
-
Защитник Хаджикадунич возобновил тренировки в составе "Ростова"
-
Нападающий "Васко да Гама" Магно, вероятно, не перейдет в "Краснодар"
-
В РФС отреагировали на новость, что клубы РПЛ провели контрольные матчи без их разрешения
-
Федун выступает за постепенное снятие ограничений на посещение стадионов
-
"Татар-информ": "Рубин" и "Крылья Советов" втайне провели товарищеский матч
-
1
CIES опубликовал обновленный список самых дорогостоящих футболистов мира
-
Бакайоко хочет продолжить карьеру в "Милане"
-
Хавбек "Локомотива" Баринов не болел коронавирусом
-
Тренер "Энергетика-БГУ" Радьков госпитализирован с коронавирусом
-
2
Зинченко опроверг информацию о том, что он якобы хотел получить российское гражданство
-
4
Месси - лучший игрок с 2009 года по голам, ассистам и еще семи показателям
-
Василий Уткин назвал лучшего игрока в истории российского футбола
-
Жена Погребняка рассказала, что их семья выздоровела от коронавируса
-
Давид Луиз может перейти в "Зенит"
-
Стала известна зарплата Вагнера Лава после возвращения в ЦСКА
-
4
Месси приступил к полноценным тренировкам с "Барселоной"
-
Моуринью хочет видеть в "Тоттенхэме" хавбека "Вулверхэмптона"
-
В "Анжи" подтвердили случаи заболевания коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20