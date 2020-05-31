Василий Уткин назвал лучшего тренера в российской истории

Журналист и блогер Василий Уткин заявил, что он не считает Юрия Семина лучшим тренером в российской истории.

"Титулы" – не то, что красит Семина, не то, что делает его фигуру незабываемой и величественной. Если брать всю его карьеру – игровую и тренерскую – титулов там вообще не так уж и много. Это выдающийся путь человека, это жизнь в футболе. Это – не то, что титулы каждый год. Но это, возможно, больше чем титулы. Так прожить нужно было изловчиться.

Где место Семина в российской истории среди тренеров? Он, безусловно, уступает Романцеву. Романцев – вообще безоговорочно лучший российский тренер этого периода.

Сравнение Семина с Газзаевым могло бы быть очень интересным и плодотворным: если Семин никогда не имел тренерской концепции, то Газзаев очень хотел бы, чтобы казалось, что он ее имел. Он даже выступал на съезде европейских тренеров, куда его пригласили как всего лишь победителя Кубка УЕФА. Интерес к нему никто никогда не испытывал, но у него был трофей", - сказал Уткин в эфире своего канала в YouTube.

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