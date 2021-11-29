Василий Уткин отреагировал на скандал с болельщиками после игры ЦСКА - "Зенит"

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о ситуации с задержанием фанатов ЦСКА по окончании матча 16-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2).

"Огненные события на матче ЦСКА произошли на фоне лоббирования системы Fan ID. Которая позволяет забанить на футбольных матчах любого конкретного человека. Сейчас Fan ID может стать и, думаю, станет повсеместным и без него невозможно будет попасть в том числе и на матчи чемпионата России.

При чём тут пирошоу на ЦСКА? А при том, что всё, что называется ID, связано с идентификацией. Персональной, личной идентификацией. А методы работы полиции были, как всегда, огульными. 40 файеров сожгли, 400 человек задержали, ещё больше поморозили, с детьми, без туалетов. Я, конечно, извиняюсь, но в каком тут месте было ID?

Нагребли людей, набацали отпечатков, ок - я думаю, с появлением нового порядка минус 400 человек за просто так на трибунах. На неопределённый срок, без варианта оспорить. Так зачем Fan ID, если метут всех подряд, отталкиваясь количественно разве что от вместимости подъехавших автозаков? И то неточно?" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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