Василий Уткин отреагировал на слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин опроверг, что он угодил в больницу из-за плохого самочувствия.

В пятницу "Комсомольская правда" написала о госпитализации экс-комментатора в московский кардиоцентр.

Сам Уткин отреагировал на данную информацию в своём телеграм-канале.

"Официальное заявление. Я здоров. Каждый год я прохожу обследование. Плановое. Слежу за собой. Как любой нормальный человек, которому скоро полтос", - написал блогер.

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