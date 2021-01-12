Василий Уткин отреагировал на смену руководства в московском "Динамо"
Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о смене руководства в московском "Динамо". Новым генеральным директором Павел Пивоваров, который ранее работал исполнительным директором "Зенита". При этом экс-генеральный директор бело-голубых Юрий Белкин перешел на должность президента "Динамо".
"Динамо" продолжает меня удивлять. Это просто реально сильное решение — Пивоваров в качестве гендиректора. Правда, для меня в этом пока главное всё равно не решение "Динамо" пригласить, а согласие Пивоварова эту работу принять. Он известен как очень здравомыслящий человек с серьёзной практической хваткой. В "Зените" он слыл единственным реально работающим менеджером. В общем, расклад сил меняется", — написал Уткин в своем Telegram-канале.
"Динамо" после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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Источник: Промес хочет завершить карьеру в России