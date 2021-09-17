Василий Уткин поделился мнением о "Спартаке" в матче с "Легией"

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Василий Уткин поделился мнением о "Спартаке" в матче с "Легией"Фото: инстаграм Уткина/Автор неизвестен

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин поделился мнением об игре московского "Спартака" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с "Легией" (0:1).

"Важно не то, что "Легия" сыграла качественнее, чем мы от нее ожидали. Важно то что, по прежнему непонятно, во что играет "Спартак".

Важно, что "Спартак" играет в каком-то таком страшном психозе. Каждую секунду ты ждешь какую-то подлянку. Не поэтому ли крестится на трибуне Федун?

Давайте просто введем в оборот глагол "проспартачить". Вот наша команда в среду польской "Легии" игру "проспартачила", – сказал Уткин на своем Youtube-канале.

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