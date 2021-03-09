Василий Уткин подвёл итоги 21-го тура РПЛ
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о результатах матчей 21-го тура чемпионата России.
Как закончились все игры и как за девять туров до конца сезона РПЛ выглядит турнирная таблица, можно посмотреть здесь.
"Для меня тур счастливейший. Выиграл "Спартак", которому я симпатизирую. Проиграл "Зенит", который я не люблю. ЦСКА - пофигу. Талалаеву прилетела ответка за его идиотские слова после игры с "Динамо". Не люблю Талалаева, честное слово. Балабол. Товарищ мой Федя Смолов забил красивый гол. Вообще удачно вписался в игру "Локомотива". В этом смысле тур для меня очень весёлый, радостный. И даже победы "Динамо" в последнее время меня стали радовать.
Наступает моя любимая ситуация, когда чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. Сейчас крайне важны будут потери очков. "Зенит" станет чемпионом, безусловно. Количество ресурсов, которое можно задействовать для достижения этой цели, колоссально. И когда только одна команда напрямую попадает в группу Лиги Чемпионов - это основа экономики", - заявил Уткин.
Не пропустите: Василий Уткин дал оценку разгромному поражению "Краснодара" от "Спартака". | http://soccernews.ru
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