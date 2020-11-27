Василий Уткин подвёл итоги конфликта Карпина и Басты

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями об интернет-противостоянии главного тренера "Ростова" Валерия Карпина и рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста.

"Конечно, Валерий Георгиевич хорош в троллинге, но ведь заметьте - это очень и очень предметное выступление. И что же Баста? Баста сразу сдулся. И сдулся на самом деле правильно, он не испугался - ему просто незачем дальше вести этот разговор. Вы часто называете Карпина шоуменом. Нет, шоумен отступает, когда шоу заканчивается. А Карпин - реальный человек. Он отстаивает свои интересы, свою команду и никому не даёт положить себе палец в рот", - сказал Уткин.

Напомним, что конфликт между тренером и музыкантом возник в 2018 году после концерта Басты на "Ростов Арене", который посетили 35 тысяч человек. Карпин после мероприятия публично выражал недовольство состоянием газона на стадионе.

Несколько дней назад Вакуленко назвал Карпина "приезжим наёмником", которому не стоит говорить, что ему делать в своём городе. Тренер "Ростова" в ответ опубликовал фото своей прописки в Ростове, но, как выяснилось позднее, это только временная регистрация.

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