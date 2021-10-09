Василий Уткин подвёл итоги матча Россия - Словакия

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Василий Уткин подвёл итоги матча Россия - Словакия

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о результате игры 7-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

"А кстати. Вот не кобенься Дзюба - на второй тайм в той роли, которую отписали Заболотному, он бы выглядел куда убедительнее. И эффективнее. Ну, что поделать. Кто не хочет (в любом смысле этого слова) играть за сборную, тот за неё не играет с ещё большей непреклонностью, чем тот, кто играть за неё не может. И - да. Без Артёма обошлись в самой наиговённейшей из игр. Ну, и когда он теперь пригодится, чтоб помочь?" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что игра состоялась в пятницу вечером в Казани. Россия победила со счётом 1:0 благодаря автоголу. При этом словаки значительно превзошли соперника по ключевым статистическим показателям: удары - 25:10; удары в створ - 5:1; владение мячом - 70:30%. 

Что касается Дзюбы, то он сам отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму.

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