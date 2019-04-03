Василий Уткин подвергся нападению

Известный футбольный комментатор Василий Уткин заявил о нападении.

"Мне плеснули чем то неизвестным в лицо. Это произошло после тренировки "Эгриси". Я здесь очень часто бываю и меня тут легко найти.

Это совершил молодой человек в капюшоне. Все происходящее он снимал на камеру. Что за жидкость - не могу понять, жжения уже почти нет, головокружение проходит. Немного попало в левый глаз, парень - мазила.

Существует всего одна причина и два человека, которые могли это провернуть. Я упоминал об этом в своем последнем выпуске (имеется в виду выпуск об агенте Алане Агузарове), - заявил Уткин.

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