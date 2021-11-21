Василий Уткин посоветовал "Зениту" испанского нападающего

Фото: инстаграм де Томаса/Автор неизвестен

Известный российский журналист Василий Уткин порекомендовал "Зениту" испанского форварда.

"Если "Зенит" станет искать форварда в Европе, Рауль Де Томас из "Эспаньола", просто зверский вариант", — написал Уткин в твиттере.

Если Зенит станет искать форварда в Европе, Рауль Де Томас из Эспаньола - просто зверский вариант. — Василий Уткин (@radioutkin) November 20, 2021

Рауль де Томас в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 13 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи. Он является воспитанником мадридского "Реала", однако за основную команду королевского клуба сыграл лишь 1 матч в 2014 году.

Напомним, что в этом месяце Рауль дебютировал в составе национальной сборной Испании, сыграв в двух матчах.

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