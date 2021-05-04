Василий Уткин прокомментировал назначение Моуринью главным тренером "Ромы"
Фото: твиттер Василия Уткина/Автор неизвестен
Журналист Василий Уткин отреагировал на назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера "Ромы":
"Очень логичное решение Моуриньо. Начинал карьеру в топ-лигах с Ромой, и закончит с Ромой."
Жозе Моуринью начинал свою карьеру в топ-лигах с работы в "Челси", которым на тот момент уже владел Роман Абрамович.
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|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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