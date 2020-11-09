Василий Уткин прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями об исключении форварда Артёма Дзюбы из заявки сборной России на ноябрьские матчи.
"Интересные игры у сборной. Я вряд ли стану смотреть товарняк с Молдовой, просто не понимаю, что я могу почерпнуть из наблюдения за этим блокбастером 2х45. Но к матчам в Лиге Наций как зритель отнесусь серьёзно, поскольку ясно, что к ним также относится тренерский штаб. Там будет много новых лиц. И отсутствие Дзюбы делает всё гораздо любопытнее. Наличие Дзюбы определяет стиль сборной. Его нет - надо искать новое решение.
Черчесов, ищущий новое решение - это крайне любопытно. Скорее всего - беспомощно, потому что он чиновник в куда большей степени, чем тренер. В этом смысле опять же Молдова - просто разгон. Как бы мы (вы и я) ни относились к Дзюбе, он, во-первых, ключевой элемент игры команды, а во-вторых - он близок к износу. Перед Чемпионатом Мира поиск концептуального решения игры Черчесовым был мучителен. Он с тех пор обязан был прибавить; обязан не нам с вами, логике жизни. Посмотрим. У него есть растущий, прущий сквозь асфальт схем Гасперини Миранчук. Но это совершенно другое. Этим надо распорядиться", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что Дзюбу убрали из состава сборной России из-за скандала с публикацией интимного видео футболиста. Помимо Молдовы команда встретится с Турцией и Сербией.
Не пропустите: Василий Уткин с юмором отреагировал на видеообращение Дзюбы после скандала с секс-роликом. | http://soccernews.ru
главное
-
Телеканал "Россия 1" поддержал Дзюбу, который мастурбировал на камеру
-
Неймар сообщил ПСЖ о желании продлить контракт
-
Ничья в пользу интриги: Клопп и Гвардиола устроили тактические бои, и поделили очки на "Этихаде" на фоне усталости
-
"Ювентус" собирается летом продать Роналду
-
Гендиректор "Зенита" сделал заявление о ситуации с интимным видео Дзюбы
Лента новостей
-
Игроки "Реала" не поняли решений Зидана в матче с "Валенсией"
-
Ибрагимович побил рекорд Шевченко в чемпионате Италии
-
Болельщики "Зенита" выступили с заявлением о ситуации с Дзюбой
-
Тренер сборной Германии не собирается вызывать Хуммельса, Мюллера и Боатенга
-
"Интер" нацелился на полузащитника сборной Украины
-
Телеканал "Россия 1" поддержал Дзюбу, который мастурбировал на камеру
-
Златан Ибрагимович высказался о "Золотом мяче", который он не выигрывал
-
ЦСКА сообщил о состоянии травмированных Зайнутдинова и Марадишвили
-
Дибала не поможет сборной Аргентины из-за необычной причины
-
"Краснодар" не планирует увольнять главного тренера
-
Телеведущий Шепелев раскритиковал Черчесова за исключение Дзюбы из состава сборной России
-
РФС объявил об отстранении двух арбитров от работы до конца 2020 года
-
Неймар сообщил ПСЖ о желании продлить контракт
-
Филипп Киркоров встал на защиту Дзюбы
-
Ничья в пользу интриги: Клопп и Гвардиола устроили тактические бои, и поделили очки на "Этихаде" на фоне усталости
-
Ибрагимович отказался от статуса штатного пенальтиста "Милана"
-
"Ювентус" собирается летом продать Роналду
-
Петржела прогнозирует лишение Дзюбы капитанской повязки в сборной России
-
Гвардиола установил личный антирекорд в тренерской карьере
-
Василий Уткин прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России