Василий Уткин прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями об исключении форварда Артёма Дзюбы из заявки сборной России на ноябрьские матчи.

"Интересные игры у сборной. Я вряд ли стану смотреть товарняк с Молдовой, просто не понимаю, что я могу почерпнуть из наблюдения за этим блокбастером 2х45. Но к матчам в Лиге Наций как зритель отнесусь серьёзно, поскольку ясно, что к ним также относится тренерский штаб. Там будет много новых лиц. И отсутствие Дзюбы делает всё гораздо любопытнее. Наличие Дзюбы определяет стиль сборной. Его нет - надо искать новое решение.

Черчесов, ищущий новое решение - это крайне любопытно. Скорее всего - беспомощно, потому что он чиновник в куда большей степени, чем тренер. В этом смысле опять же Молдова - просто разгон. Как бы мы (вы и я) ни относились к Дзюбе, он, во-первых, ключевой элемент игры команды, а во-вторых - он близок к износу. Перед Чемпионатом Мира поиск концептуального решения игры Черчесовым был мучителен. Он с тех пор обязан был прибавить; обязан не нам с вами, логике жизни. Посмотрим. У него есть растущий, прущий сквозь асфальт схем Гасперини Миранчук. Но это совершенно другое. Этим надо распорядиться", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Дзюбу убрали из состава сборной России из-за скандала с публикацией интимного видео футболиста. Помимо Молдовы команда встретится с Турцией и Сербией.

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