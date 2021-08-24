Василий Уткин прокомментировал уход Нобеля Арустамяна с "Матч ТВ"

Фото: инстаграм Нобеля/Автор неизвестен

Знаменитый российский журналист Василий Уткин поделился мнением об уходе комментатора Нобеля Арустамяна с "Матч ТВ".

"Нобель, по-моему, ты психанул. Может, не стоит?..

Разумеется, всегда на твоей стороне, друг мой…" – написал Уткин.

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